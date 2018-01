Premierul sustine ca Guvernul a primit o solicitare de inchiriere a Palatului Elisabeta "un pic ciudata" de la Familia Regala Guvernul a primit o solicitare de inchiriere a Palatului Elisabeta "un pic ciudata" de la Familia Regala, a afirmat miercuri premierul Mihai Tudose.

Social Intrebat la Antena 3 daca au evoluat lucrurile avand in vedere ca Familia Regala este in situatia de a parasi Palatul Elisabeta in luna februarie, seful Executivului a raspuns: "Am primit o solicitare de inchiriere (...), o chestie un pic ciudata, ca sunt dispusi sa plateasca orice chirie, dar cu o perioada de gratie de un an (...), adica un an sa nu... citeste mai mult

