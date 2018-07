"Cred că (liderii) UE - ne vom întâlni destul de curând cu ei (...) vor să vadă dacă pot găsi o soluţie, şi asta ar fi bine, şi dacă o vom rezolva, va fi un lucru pozitiv, iar dacă nu, va fi de asemenea, ceva pozitiv pentru că ...", a afirmat Trump, moment în care a fost întrerupt de premierul olandez.

Înainte ca Trump să-şi poată încheia fraza, Rutte a zâmbit şi a ripostat scurt: "Nu".



When Trump tried to claim that not reaching a trade deal with the EU would be a good thing, Netherlands Prime Minister Mark Rutte said... citeste mai mult

acum 11 min. in Externe, Vizualizari: 20 , Sursa: Mediafax in