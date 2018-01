"Am încercat şi se pare că vom reuşi. Să răscumpărăm 51% din acţiunile pe care le deţine Daewoo la şantierul naval şi am zis să ne exercităm dreptul de preemţiune la vânzare. Şi am constatat cu specialişti de la Justiţie şi Finanţe că statul...