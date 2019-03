Premierul Marii Britanii, Theresa May, va cere formal Uniunii Europene săptămâna aceasta amânarea Brexit, a anunţat un purtător de cuvânt al Downing Street.



Theresa May îi va trimite marţi ori miercuri o scrisoare oficială preşedintelui Consiliului European, Donald Tusk, prin care va cere prelungirea negocierilor în virtutea Articolului 50 al Tratatului comunitar şi implicit amânarea ieşirii Marii Britanii din Uniunea Europeană, a precizat purtătorul de cuvânt al Biroului premierului britanic, citat de agenţia de presă Reuters.

Anunţul a fost făcut după ce Theresa May a discutat cu membrii Cabinetului... citeste mai mult