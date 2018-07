Salajeanul Razvan Fazacas a fost eliberat din functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Agentiei Nationale pentru Arii Naturale Protejate, la doar patru luni de la numirea in aceasta pozitie.

Decizia, semnata de premierul Viorica Dancila, a fost publicata deja in Monitorul Oficial. Potrivit legislatiei in vigoare, presedintele ANANP este numit si revocat prin decizie a prim ministrului.

George Ionut Razvan Fazacas a fost numit in data de 7 martie 2018 presedinte al Agentiei Nationale pentru Arii Naturale Protejate, cu rang de secretar de stat. Anterior, acesta a ocupat functia de comisar sef al... citeste mai mult

