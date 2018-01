Premierul Japoniei se va intalni la Bucuresti cu presedintele Iohannis Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, il va primi marti, 16 ianuarie 2017, pe prim-ministrul Japoniei, Shinzo Abe, in cadrul vizitei oficiale pe care inaltul demnitar nipon o intreprinde la Bucuresti.

Potrvit Presedintiei Romaniei, aceasta este prima vizita in Romania a unui prim-ministru al Japoniei si are loc in contextul aniversarii a cinci ani de la convenirea, in 2013, a Parteneriatului Reinnoit dintre Romania si Japonia.



Cu prilejul primirii la Palatul Cotroceni, vor avea loc convorbiri in format restrans, convorbiri in plenul... citeste mai mult