Ulterior postării, jurnalistul Attila Somfalvi, a vorbit duminică seară la Antena 3 despre decizia luată de premierul israelian.

„Ştirea a început să iasă ieri seară aici în Israel. Am primit o primă indicaţie că premierul israelian Netanyahu a anunţat Guvernul României că acea întâlnire care e plănuită de luni de zile şi a fost chiar anunţată aproape în mod official de ministrul israelian al Turismului, care a vizitat România acum câteva săptămâni. Această vizită nu este anulată, ci este amânată. Când am încercat de la sursele mele din Ministerul de Externe israelian, care este condus de fapt de premierul israelian care este şi ministrul de Externe, la început... citeste mai mult

ieri, 23:19 in Politica, Vizualizari: 96 , Sursa: Mediafax in