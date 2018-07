Preşedintele Klaus Iohannis l-a primit, marţi, la Palatul Cotroceni, pe premierul Irlandei, Leo Varadkar, aflat în vizită oficială în România.

”Relațiile economice sunt din ce în ce mai bune, schimburile economice s-au dublat. O chestiune care pentru mine a fost importantă și am adus-o în discuție este comunitatea românească din Irlanda, o comunitate destul de numeroasă, foarte bine integerată și foarte bine primită. Am ținut să mulțumrsc pentru acest lucru autorităților irlandeze. Cred că este eveident că un punct foarte important în discuțiile noastre a fost Brexit-ul. Pentru Irlanda are complicații specifice,... citeste mai mult