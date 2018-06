Postura câinelui cu aplecare în faţă, a cobrei, sau a războinicului şi multe alte posturi vor fi exersate joi cu ocazia Zilei Internaţionale Yoga, în cadrul unei manifestări desfăşurate în oraşul Dehradun, la care va lua parte și premierul indian Narendra Modi, relatează AFP.

Autorităţile locale au avut grijă să îndepărteze şerpii şi maimuţele din pădurea unde are loc evenimentul. "Vrem să evităm orice inconvenient pentru participanţi. Am capturat şi am eliberat până acum doi şerpi'', a declarat paznicul forestier Rajeev Dhiman ziarului Hindustan Times.

