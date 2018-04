Primul ministru Viorica Dăncilă a spus că, în urma discuțiilor cu managerii de spitale pe tema situației salariilor din Sănătate, a decis crearea unui grup de lucru din care să facă parte atât membri ai Guvernului, cât și reprezentanți ai spitalelor. "Consider că trebuie să analizăm fiecare situație în parte și să venim cu răspunsuri concrete și corecte"- a spus Viorica Dăncilă, în debutul ședinței de guvern.

Premierul cere soluții pentru situația din Sănătate EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link: Premierul Viorica Dăncilă: "Așa cum ne-am angajat prin programul de guvernare, la 1 martie anul acesta au crescut toate salariile medicilor, am intrat pe... citeste mai mult

azi, 13:14 in Social, Vizualizari: 48 , Sursa: TVR in