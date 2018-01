Premierul desemnat, Viorica Dăncilă, a declarat, marţi, după întâlnirea cu UDMR, că a prezentat programul de guvernare, precizând că nu s-au discutat aspecte referitoare la intrarea la guvernare a UDMR.

"Am prezentat programul de guvernare, am susţinut că vom continua programul de guvernare, am răspuns întrebărilor numeroase din diferite domenii de activitate", a declarat Viorica Dăncilă.

Întrebat despre posibilitatea ca UDMR să intre la guvernare, premierul desemnat a spus: "Nu nu am auzit această... citeste mai mult