Premierul Viorica Dăncilă a făcut o serie de precizări cu privire la întâlnirea pe care o va avea cu cei nemulțumiți de ordonanța dată de Tudorel Toader, cu modificări aduse legilor justiției.

„Am vrut această întâlnire pentru a asculta care sunt nemulțumirile și argumentele care stau în spatele acestor nemulțumiri. Am făcut această întâlnire astăzi, am avut în intenție să o fac vineri, dar am fost plecată din țară. Astăzi, sper ca cei care au nemulțumiri să vină la această întâlnire la Palatul Victoria, să vedem care sunt problemele pe care nu le agreează, cum le justifică și pe urmă vom lua o decizie referitor la aceste aspecte. Ceea ce vreau să subliniez este că nu... citeste mai mult

