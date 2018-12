"Aş putea să dau un termen. Nu aş vrea nici să fiu foarte optimistă, eu vreau să fiu realistă. Dacă în ianuarie desemnăm câştigătorul, patru ani este alocat pentru construcţia autostrăzii, deci să spun nu patru ani, să spunem în 2024, dau cinci ani, dar sper să fie mai repede", a afirmat şefa Executivului, referindu-se la autostrada Ploieşti - Comarnic - Braşov.

Viorica Dăncilă a spus că "românii nu mai au răbdare".

"Nu pot să le spun că am să fac o autostradă în 2040. Şi acesta este unul din lucrurile pentru care am hotărât să introducem parteneriatul public-privat. Am avut o discuţie cu Banca Mondială, legat de autostrada Ploieşti -... citeste mai mult