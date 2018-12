Viorica Dăncilă a declarat, duminică seara, că are toată susţinerea din partea familiei şi nu a încercat să o scoată în prim-plan, familia sa dând dovadă de discreţie. ”Am participat cu soţul meu decât la evenimentele în care se impunea acest lucru”, a adăugat ea.

Dăncilă a spus că nu mai are timp să gătească de când a devenit premier, că soţul şi copiii o ajută în gospodărie. Ea a spus că îi place să gătească ciorbe şi sarmale, dar că nu îi ies cozonacii şi a renunţat să mai facă.



Viorica Dăncilă susţine că familia sa este afectată de atacurile la adresa sa şi crede că familia niciunui politician nu ar trebui implicată în scandaluri şi că dacă cineva are ceva de spus că o