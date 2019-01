Şefa executivului britanic, Theresa May, a avertizat cu privire la ''o încălcare catastrofală şi de neiertat a democraţiei'' dacă parlamentarii ţării sale resping acordul privind Brexit-ul şi dacă Marea Britanie rămâne în Uniunea Europeană, informează duminică Press Association, citată de Agerpres.

Theresa May Cu doar două zile înaintea unui vot în Camera Comunelor asupra acordului privind retragerea din UE, premierul britanic a făcut apel la parlamentari ''să facă ceea ce este bine pentru ţară'' şi să-i sprijine controversatul plan de ''divorţ''.

Theresa May a apreciat că Marea Britanie riscă să...

