Prim-ministrul britanic Theresa May va discuta 'în următoarele zile' cu toţi liderii statelor membre UE şi le-a trimis o scrisoare parlamentarilor conservatori pentru a face apel la ei să dea dovadă de unitate în ceea ce priveşte Brexitul, relatează AFP, citată de Agerpres.

Theresa May În această scrisoare, din care Downing Street a făcut publice extrase sâmbătă seară, Theresa May cere partidului său 'să depăşească diviziunile'.

Responsabilii conservatori trebuie să-şi sacrifice 'preferinţele personale' în slujba 'interesului naţional', a scris Theresa May.

Joi, parlamentarii britanici au respins o moţiune de... citeste mai mult

