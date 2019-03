Premierul britanic, Theresa May, despre Brexit: Singura certitudine este prelungirea incertitudinii

Premierul britanic, Theresa May, a lansat un ultim apel la un vot în favoarea ieşirii Regatului Unit din Uniunea Europeană. Theresa May a insistat şi că Uniunea Europeană să accepte modificări ale proiectului de acord şi a început deja discuţii telefonice cu fiecare lider european în parte.

Incertitudinea este totală cu numai patru zile înaintea votului vital din parlamentul de la Westminster. Nimeni nu știe care va fi rezultatul.

Mai mult, ultimele negocieri cu Uniunea Europeană au eșuat.

Theresa May a rostit discursul la Grimsby, oraș care a...

