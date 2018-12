Premierul britanic Theresa May a lansat dezbaterea de cinci zile din Parlamentul britanic pe tema acordului Brexit

Premierul conservator Theresa May a lansat, marţi, cele cinci zile de dezbatere din Parlamentul britanic cu un apel la sprijinirea acordului de Brexit la care a ajuns ea cu Bruxellesul, relatează dpa, citată de Agerpres.

Parlamentul britanic Theresa May se confruntă cu multă opoziţie faţă de acordul ei de Brexit şi a pierdut marţi voturi parlamentare care le-ar putea permite aleşilor să amendeze înţelegerea pentru ieşirea din UE şi care obligă guvernul să publice integral avizul juridic referitor la acord.

După aceste voturi, May a făcut apel la parlamentari cu opinii diverse asupra... citeste mai mult

