Premierul Viorica Dăncilă are din nou protecţie SPP şi va beneficia de aceasta pe toată durata preşedinţiei române la Consiliul Uniunii Europene. Mai mult decât atât, chiar prim-ministrul ar fi făcut solicitarea, potrivit unor surse. O hotărâre a CSAT arata că toţi demnitarii străini care vor participa la reuniunile organizate în România vor avea protecţie SPP.

