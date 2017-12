Premierul anunta o evaluare a Guvernului sau in 2018: In mod cert vor fi masuri de eficientizare Prim-ministrul Mihai Tudose a declarat ca in anul care urmeaza se vor lua "masuri de eficientizare" la nivelul guvernului, precum si a tuturor celor de la nivelul decizional.

Politica "Da, va fi o discutie in coalitie si nu neaparat a Cabinetului, ci a tuturor celor care sunt pusi sa ia niste decizii, sa puna in aplicare niste decizii, incepand cu sefii de agentii, secretarii de stat, membrii in CA-uri, in AGA (...), membrii Cabinetului,...

