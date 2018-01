Vezi galeria foto

Peste jumătate dintre angajaţii subsidiarei din România ai companiei franceze Atos, care sunt nemulţumiţi de oferta salarială a firmei, vor decide luni dacă vor intra în grevă, după ce au primit joi seară o nouă ofertă din partea patronatului. Cele trei propuneri anterioare fuseseră respinse.

