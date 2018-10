Anul trecut, în cadrul aceleiaşi secţiuni, ca parte a unui tribut special intitulat „From Words To Images: Balkan Literature And Cinema”, a fost proiectată cu succes prima parte a filmului Moromeţii. Filmul, care re-aduce pe marile ecrane iubitele personaje ale lui Marin Preda, va fi proiectat la Salonic pe 2 şi 3 noiembrie, în prezenţa regizorului Stere Gulea.

Moromeţii 2 continuă povestea familiei lui Ilie Moromete, din satul din Câmpia Dunării, şi-l are în prim-plan pe mezinul Niculae. Anii 1945-1946 îl găsesc pe Ilie Moromete îmbătrânit, dar încă în putere. Între el şi cea de-a doua soţie, Catrina, tensiunile continuă, în timp ce Niculae este pus la încercare... citeste mai mult

