În 10 şi 11 martie 2018, de la ora 19.00, actorii Teatrului „Sică Alexandrescu” îi aşteaptă pe brașoveni și pe turiști la premiera spectacolului „Mincinosul”, de Carlo Goldoni.

Regia spectacolului este semnată de Vasile Nedelcu, câştigător al Premiului pentru Regie în cadrul Festivalului Internaţional de Dramaturgie Contemporană de la Braşov, ediţia 2017, pentru spectacolul „What Shall We Do With The Cello? / Şi cu violoncelul ce facem?”, de Matei Vişniec, prezentat de Atelier Theater Studio, Edenbridge,... citeste mai mult