Printre filmele ce pot vi vizionate săptămâna următoare se numără: Night Scool (Loserii de la seral), Hell Fest (Parcul groazei), The house with a clock in its walls (Misterul ceasului din perete), Peppermint (Gustul răzbunării).



În plus, vineri, 21 septembrie, de la 19:30, are loc premierea filmului românesc "Povestea unui pierde-vară", iar actorul botoșănean Radu Romaniuc, care joacă unul dintre rolurile principale din film, va fi prezent la secțiune de Q&A după vizionare.



Povestea unui pierde vară, este o comedie savuroasă în regia lui Paul Negoescu.



