Au rasunat impuscaturi, sambata seara, intr-un local din judetul Brasov. Un barbat a ajuns la spital in stare grava, impuscat in umar, in urma unui scandal izbucnit spontan. Scandalul a izbucnit intr-un club de billiard, intre doua grupuri de...

Protv, 16 Ianuarie 2011