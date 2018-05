Premieră în România! Un teren din judeţul Prahova, de 2 milioane de euro, a fost cumpărat cu moneda virtuală OneCoin.

Terenul pe care urmează să fie realizat un cartier de locuinţe are 7.000 mp şi este situat in apropiere de DN1. Tranzacția a fost făcută de un grup de afacerişti şi a fost realizată prin intermediul platformei Deal Shaker.

În ultimul an, la nivel internaţional, numărul tranzacţiilor cu OneCoin a crescut de la 7 milioane la 150 de milioane.

citeste mai mult