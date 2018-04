Premiera in Romania: Kaufland aduce prima masina electrica intr-un campionat national de raliu Kaufland Romania trimite o masina electrica sa concureze intr-un campionat national de raliu, pentru prima data in istorie, din dorinta de a sustine mobilitatea cu zero emisii si de a promova grija fata de mediul inconjurator.

Masina electrica sustinuta de Kaufland Romania va concura la Campionatul National de Viteza in Coasta Dunlop 2018, organizat sub egida Federatiei Romane de Automobilism Sportiv (FRAS). Calendarul competitional demareaza cu prima etapa ce se va desfasura pe 21 si 22 aprilie la Rasnov si se incheie pe 14 octombrie 2018. Modelul VW Golf GTI va fi... citeste mai mult