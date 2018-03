Sergiu Tuhutiu, Zlata Chochieva, Kateryna Titova si Sasha Grynyuk au ridicat in picioare Sala Radio, cu ocazia concertului de pian In Memoriam Dinu Lipatti - Sergiu Tuhutiu & Friends. In cadrul bisului, cei patru pianisti au prezentat, in premiera...

9am, 6 Decembrie 2010