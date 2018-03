Programul "Rabla" pentru 2018 a fost lansat în această dimineaţă. În acest an pare că se doreşte tot mai mult protejarea mediului. Bugetul alocat pentru Rabla Plus, cel care va începe de săptămâna viitoare pentru maşinile electrice şi hibrid, este mai mare decât anul trecut.

Astăzi însă a fost anunţată şi o premieră. Microbuzul devine autovehicul eligibil pentru casare.

Din bugetul total alocat pentru cele două secţiuni ale programului guvernamental, 133 de milioane lei merg către 'Rabla Clasic', iar 120 de milioane de lei către 'Rabla Plus'.

Ministerul Mediului estimează că alocarea financiară pentru 2018 va... citeste mai mult

azi, 13:55 in Auto, Vizualizari: 26 , Sursa: A1 in