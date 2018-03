Premiera in industria auto: toate modelele noi lansate dupa 31 martie vor suna automat la 112 in caz de accident Constructorii auto vor implementa in versiunile standard ale tuturor modelelor actualizate din gama un dispozitiv care va permite apelarea automata a serviciilor de urgenta in cazul producerii unui accident, pentru ca salvarea sa ajunga mai repede la fata locului.

azi, 00:43 in Auto, Sursa: 9am