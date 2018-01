Premiera in Arabia Saudita - A fost organizat primul salon auto pentru femei

​In Arabia Saudita, tara unde femeile vor avea voie sa conduca masini abia din iunie anul acesta, s-a organizat in premiera un salon auto dedicat femeilor. Evenimentul, care are loc intr-un mall din orasul Jeddah, era de neimaginat acum cativa ani in tara ultra-conservatoare unde femeilor li se impun restrictii severe.

Salonul se tine in al doilea oras ca maime din Arabia Saudita si sunt prezente si o serie de masini hibride, fiind insa prezentate si solutii de finantare pentru femeile care peste cateva luni vor avea in premiera dreptul sa aiba permis.

