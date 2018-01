Tanzquartier Viena se redeschide la sfârşitul lunii ianuarie cu acţiunea performativă continuă concepută de Alexandra Pirici: Delicate Instruments of Engagement / Instrumente delicate cu care se poate acţiona. Lucrarea este prezentată în premieră austriacă în cadrul festivalului care marchează relansarea Tanzquartier, sub conducerea noului director artistic Bettina Kogler. Performance-ul se desfăşoară pe 26, 27 şi 28 ianuarie în Kunsthalle Wien din Museumsquartier. Reprezentaţiile Delicate Instruments of... citeste mai mult

ieri, 17:25 in Cultura-Media, Vizualizari: 38 , Sursa: Amosnews in