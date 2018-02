Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Satu Mare, prin compartimentul de Economie Socială ,acordă atestatul – marcă socială – la solicitarea întreprinderilor sociale.

Întreprinderea socială are următoarele caracteristici:· Are permanent ,cel puțin 30% din personalul angajat aparținând grupului vulnerabil, astfel încât timpul de lucru cumulat al acestor angajați să reprezinte cel puțin 30% din totalul timpului de lucru al tuturor angajaților;· Are ca scop lupta împotriva excluziunii, discriminărilor și șomajului prin inserția socioprofesională a... citeste mai mult