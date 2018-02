Conducerea Spitalului Județean de Urgență Satu Mare are în vedere implementarea unui sistem în premieră absolută la Satu Mare. Și anume, se are în vedere mutarea Secției de Neurologie de la Spitalul Vechi în curtea Spitalului Nou într-o formă de construcție modulară. Este vorba despre o soluție provizorie până ce noul corp de clădire va fi terminat.Conducerea Spitalului Județean de Urgență Satu Mare are în vedere implementarea unui sistem în premieră absolută la Satu Mare. Și anume, se are în vedere mutarea Secției de Neurologie de la Spitalul Vechi în curtea Spitalului Nou... citeste mai mult