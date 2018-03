Premier Motors a investit 500.000 de Euro in noul showroom Mazda din Timisoara Premier Motors a deschis un nou showroom marca Mazda in Timisoara, printr-o investitie de 500.000 de euro. Aceasta este locatia cu numarul 16 pe teritoriul Romaniei a companiei Mazda.

Cristian Rigu, Country Manager Mazda Romania a declarat ca prin deschiderea noului showroom, se confirma buna colaborare dintre Mazda si Premier Motors. Punctul de vanzare Mazda va dispune de o suprafata de 350 mp, iar organizatorii spera sa vanda 80 de masini pana la sfarsitul anului.

Producatorii de la Mazda vor expune in showroom-ul din Timisoara 12 masini, sase in cladire si sase in afara ei.... citeste mai mult

