Premier in Romania lui 2018: Si greselile gramaticale sunt de la Dumnezeu. Amin Cand intr-un discurs citit in totalitate de pe niste foi bagate pe sub nas de consilieri, premierul Romaniei reuseste sa faca mai multe dezacorduri decat virgulele de pe pagina, undeva, ceva nu e la locul lui. " Sunt om si omul este supus greselii", asa se justifica doamna Dancila, insa cam multa supunere, am putea zice. Mai ridicati-va putin de acolo, si trageti o gura de aer si fiti putin mai independenta. Greseala e greseala cand e caz izolat, aici vorbim de un comportament.

"Este adevarat ca este o presiune uriasa si din acest motiv apar si greseli. Da, poate am gresit,... citeste mai mult