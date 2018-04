Premiantii Festivalului International de poezie „Zilele Nichita Stanescu“

Editia a XII-a a Festivalului International de poezie „Zilele Nichita Stanescu“ si-a desemnat castigatorii. Mai exact, joia trecuta, pe 12 aprilie 2018, s-au incheiat concursurilor demarate la finalul lunii martie, in cadrul acestui festival, o manifestare organizata de Primaria Municipiului Calarasi, in parteneriat cu Societatea Culturala Apollon si Muzeul Municipal Calarasi, sub egida Centenarului Marii Uniri.

Participantii au concurat la trei sectiuni de concurs, respectiv grafica, recitare si test scris despre viata si opera lui... citeste mai mult