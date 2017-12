Premiantii Bienalei Internationale de Ceramica de la Cluj, 2017

A treia editie a Bienalei Internationale de Ceramica a avut loc la Cluj-Napoca in lunile octombrie - noiembrie 2017. Organizatorii bienalei au decis sa aduca lucrarile premiate de la Cluj la Bucuresti si astfel sunt expuse la Galeria Galateea in perioada 13 decembrie 2017 – 7 ianuarie 2018.

In expozitia deschisa la Bucuresti sunt prezentate lucrarile castigatorilor:

- Premiul de Excelenta, Vlad Constantin Basarab (Romania)



- Premiul de Excelenta, Omur Tokgoz (Turcia)



- Premiul de Excelenta, Velimir Vukicevic (Serbia)



- Premiul pentru Tineret, Irina Razumovskaya (Rusia)



