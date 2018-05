Biletul Zilei 24.04.2018. Într-o zi în care nu am avut foarte multe soluții, am ales trei meciuri spectacol din Europa și am dat lovitura. Kiel - Nurnberg, Frosinone - Empoli și Antwerp - Lokeren au pus umărul pentru o cotă excelentă într-o zi...

A1, 24 Aprilie 2018