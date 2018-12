Marea Britanie se pregătește să iasă din Uniunea Europeană fără niciun acord în condițiile în care soarta înțelegerii negociate de Theresa May e incertă.

Pregătiri pentru Brexit EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link: În acest scenariu sumbru, guvernul a aprobat azi un fond de 2 miliarde de lire sterline destinat susținerii agențiilor guvernamentale.

În plus, Marea Britanie va mobiliza 3500 de militari gata de acțiune dacă ieșirea din Uniunea Europeană, fără un acord, va genera o criză.

Acordul negociat de Theresa May nu a primit încă votul Parlamentului și, de la o zi la alta, scad șansele ca acesta să fie aprobat în Camera Comunelor.

