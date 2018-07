* ediția din acest an se va desfășura în perioada 30 iulie-5 august



În perioada 30 iulie-5 august, la Brăila se va desfășura Concursul Internațional de canto HARICLEA DARCLEE, iar soprana Mariana Nicolesco va îndruma cursurile de măiestrie artistică “Master Classes”. Manifestările din acest an se vor derula sub genericul celebrării centenarului Marii Uniri, a 650 de ani de atestare documentară a orașului de la Dunăre și împlinirii a 150 de ani de la trecerea în eternitate a lui Gioachino Rossini. Astfel, pe data de 3 august, de la... citeste mai mult

acum 52 min. in Cultura-Media, Vizualizari: 18 , Sursa: Obiectiv Braila in