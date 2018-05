Mult asteptatul sezon cald este, in sfarsit, aproape, iar pregatirile sunt pe ultima suta de metri. Pregateste-te de concediu, insa nu uita sa verifici si dotarile masinii tale inainte de a pleca la drum. Te vei putea bucura, astfel, de o vacanta fericita alaturi de cei dragi pe plaiurile autohtone sau calatorind pe drumurile europene din afara tarii.

Urmareste noutatile in domeniu pentru a te asigura ca masina ta beneficiaza de produse excelente, atat la interior, cu o curatare completa, cat si la exterior, mondand cele mai bune anvelope, ce ii prelungesc autoturismului durata de viata. In acest mod, tot confortul tau este asigurat de buna... citeste mai mult

