Black Ops revine! Cu o experiență de joc surprinzătoare, Call of Duty®: Black Ops 4 va revoluționa seria de mare succes din istoria Call of Duty® odată cu lansarea sa pe data de 12 octombrie, pentru PlayStation 4, Xbox One și PC. Fanii Call of Duty pot urmări evenimentul de prezentare pe 17 mai, când Activision și Treyarch vor dezvălui jocul unei audiențe internaționale.

Pentru mai multe informații despre Call of Duty: Black Ops 4, accesați www.callofduty.com, www.youtube.com/callofduty și urmăriți @Treyarch și @CallofDuty pe Twitter, Instagram și Facebook.

