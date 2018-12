Prefectura Bihor a realizat un clip video dedicat Centenarului

- Prefectura Bihor a realizat un videoclip special de prezentare a festivităților care au avut loc sâmbătă, 1 decembrie, cu prilejul Zilei Naționale a României.

„O zi în care am trăit și am simțit cu toții românește, o zi în care indiferent de orientare politică, diversitate etnică sau confesională, am fost cu toții români și în care ne-a încercat profund sentimentul de dragoste față de țară, patriotismul. 1 Decembrie – Ziua Națională a României – Centenarul Marii Uniri. România, te iubesc!”, este mesajul care însoțește înregistrarea a cărei durată este de două minute și jumătate.

