Miercuri, prefectul Eduard-Andrei Popica s-a deplasat, impreunã cu vicepremierul Ana Birchall si seful Inspectoratului Judetean pentru Situatii de Urgentã (IJSU) Vaslui, col. Ghiorghe Blagoci, in comunele Grivita si Pogana, afectate de inundatii, pentru o evaluare a pagubelor produse. Cei trei oficiali au discutat atat cu autoritãtile locale, cat si cu localnicii ale cãror gospodãrii au fost afectate de ape. Vicepremierul Ana Birchall a promis sprijin financiar din fondul de solidaritate si sperã ca in sedinta de joi sã fie aprobat ajutorul financiar, necesar pentru refacerea drumurilor si podurilor distruse de ape. ‘În cele douã comune, am constatat... citeste mai mult