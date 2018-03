Ieri, prefectul judetului Vaslui, Eduard-Andrei Popica a participat la conferinta internationalã ßRomanian Save and Rescue Forum’, ale cãrei lucrãri s-au desfãsurat la Parlamentul Romaniei. Evenimentul a fost organizat, sub inaltul patronaj al Presedintelui Camerei Deputatilor, de cãtre Comisia pentru apãrare, ordine publicã si sigurantã nationalã. ßÎn cadrul evenimentului, s-au prezentat solutii inteligente pentru combaterea situatiilor de crizã. S-a discutat despre eventuale situatii care vizeazã calamitãti naturale sau orice alte evenimente care pot pune in pericol siguranta cetãtenilor. Pe de o... citeste mai mult