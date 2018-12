Chris Evert, fosta mare jucătoare din SUA, nu crede în continuitatea Simonei Halep, ba, mai mult, are şi o favorită pentru 2019.

"Simona trebuie să lucreze atat de mult pentru ca nu are o mare lovitura, dar chiar munceste si face un mare efort. Alegerea mea este insa alta. Pliskova va termina anul pe primul loc. E o alegere grea, dar eu pe ea o aleg. Halep a fost pe primul loc in ultimii doi ani si nu cred ca mai poate rezista", a spus Chris Evert pentru WTA TV, conform ziare.com

Cand a auzit alegerea lui Evert, fosta ei mare rivală, Martina Navratilova, a aprobat-o fara sa clipeasca. "Pliskova are talent, are armele necesare", a comentat... citeste mai mult

