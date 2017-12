Berbec - Un an foarte important, un fel de graniță între trecut și viitor.

Taur - Este anul marilor schimbări de personalitate și lămuririi multor chestiuni personale și profesionale.

Gemeni - Pentru Gemeni este un an de dezvoltare, evolutie, cunoastere.

Rac - Pentru Raci, anul 2018 inseamna reconfigurare serioasa in ce priveste in special individualitatea si creativitatea lor, care au fost innabusite pana acum.

Leu - Ai șanse deosebite pentru a-ți schimba viața în foarte bine pe tot parcusul anului 2018.

Fecioara - Pentru Fecioara, anul 2018 este unul de constructie, ancorare si materializare a unor dorinte si idei mai vechi care pana acum nu... citeste mai mult