Tokes a pierdut la Curtea de Apel Bucuresti procesul in care i-a dat in judecata pe presedinte si premier pentru retragerea Ordinului ”Steaua Romaniei” Eurodeputatul Laszlo Tokes a pierdut, la Curtea de Apel Bucuresti, procesul in care i-a dat in...

9am, 16 Noiembrie 2016