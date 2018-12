„Aflu că Dăncilă e la Bruxelles pentru a pregăti preşedinţia Consiliului UE. Haideţi să vă spun cum se vede preşedinţia română de la „firul ierbii”, adică din PE, una dintre instituţiile cu care Consiliul UE va trebui să lucreze. De obicei, guvernul care asigură preşedinţia Consiliului UE îşi trimite cu jumătate de an sau chiar cu un an înainte miniştrii în PE, ca să discute cu deputaţii", scrie Preda.

El explică faptul că este coordonatorul grupului PPE pentru politica externă, poziţiei din care am primit în biroul său miniştrii de Externe ai guvernelor care pregăteau preşedinţia şi cu un an înainte, pentru a vorbi despre priorităţile grupului,... citeste mai mult

acum 41 min. in Politica, Vizualizari: 27 , Sursa: Adevarul in